Son dakika | TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var... İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Son dakika haberi: TEM Otoyolunda İstanbul istikameti Çendere viyadüğünde meydana gelen trafik kazası çok sayıda araç karıştı. Kazada ayrıca çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Otoyolun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.
Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
(İHA-AA)