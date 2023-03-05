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  4. Son dakika | TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var... İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Son dakika | TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var... İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

05.03.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 ayrı zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Kaza sonucu çok sayıda vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu, yol ulaşıma kapandı. Sürücüler farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Son dakika | TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var... İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Son dakika haberi: TEM Otoyolunda İstanbul istikameti Çendere viyadüğünde meydana gelen trafik kazası çok sayıda araç karıştı. Kazada ayrıca çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

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İSTANBUL İSTİKAMETİ KİLİTLENDİ

Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

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(İHA-AA)

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