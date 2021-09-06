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  4. Son Dakika: THK Başkanı Cenap aşçı görevi bırakıyor (Cenap Aşçı kimdir?)

Son Dakika: THK Başkanı Cenap aşçı görevi bırakıyor (Cenap Aşçı kimdir?)

06.09.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Akdeniz ve Ege'de çıkan yangınlarda kurumun uçaklarının kullanılmaması ve düğüne gitmesiyle eleştirilen THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, kayyumluk görevinden alınması için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Son Dakika: THK Başkanı Cenap aşçı görevi bırakıyor (Cenap Aşçı kimdir?)

Cenap Aşçı, 16 Ekim 2019'da Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olarak atandığı görevinden ayrılmak için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Dilekçede 16 Ekim 2019 tarihinde Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte THK Kayyumu olarak atandığını hatırlatan Aşçı, son dönemde meydana gelen orman yangınlarında THK'nın ve kendisinin linç kampanyasına maruz kaldığını söyledi.

CENAP AŞÇI: GÖREVİMDEN ÇEKİLMEK İSTERİM

THK Kayyumluk görevindeyken yaptığı çalışmaları dilekçede aktarırken, "etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildiririm" dedi.

Aşçı, Akdeniz ve Ege'de çıkan yangınlarda kurumun uçaklarının kullanılmaması ve düğüne gitmesiyle gündeme gelmişti.

CENAP AŞÇI KİMDİR?

1967’de Aksaray‘da doğan Cenap Aşçı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ABD Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2002-2004 yılları arasında yapan cenap Aşçı, Kasım 2001-Şubat 2002 döneminde ABD’de NAFTA örgütünün yapısı, dış ticaret hacmi ve üye ülkelerin ekonomik gelişmesine etkisi konularında inceleme çalışmasını, yüksek lisans eğitimi esnasında ayrıca ABD’nin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Kara Parayla Mücadele Kurumunun yapısı, örgütlenmesi ve mücadele yöntemleri ile ilgili inceleme ve araştırma çalışmasını yaptı.

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1989’de Gümrük Müfettiş Yardımcılığı’na, 1993’te Gümrük Müfettişliği’ne, 2000’de Müfettişliğe atandı. Müfettişlik, Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde; yatırım teşvik, ihracatı teşvik, ihracatın kolaylaştırılması, devlet yardımları, işlemlerin basitleştirilmesi konularında çalışmalar yaptı.

Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, 2011 yılının kasım ayında Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Gümrükler Genel Müdürlüğü görevlerini müteakiben 26 Ağustos 2015‘de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlık görevine atandı.

AB-Türkiye üyelik müzakereleri öncesi tarama çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği Nakit Kontrolleri Çalışma Grubu, Gümrük Birliği Faslı Çalışma Grubu ile Almanya-Türkiye Gümrük İdareleri Eşleştirme Projesi İdari Yapının Güçlendirilmesi Grubu üyeliklerinde bulundu.

EGO Genel Müdürlendirilmesi, kurum mevzuatının oluşturulması, İhale Kanunu ve Kamu Mali Kontrol Kanunun uygulamaların kurumsal olarak yerleştirilmesi, Memur ve İşçi Disiplin Kurulu Başkanlıkları, Toplu İş Sözleşmelerinde genel koordinatörlük, Ankara Afet Koordinasyon Merkezinde EGO Genel Müdürlüğünün temsili, görevlerini yaptı.

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CENAP AŞÇI'NIN SİYASİ KARİYERİ

2011 ve 2015 yılı genel seçimlerinde 2 defa AK Parti milletvekili aday adayı oldu ancak listeye giremedi. Milletvekili aday adayı olmak için devlet memurluğundan istifa eden Cenap Aşçı, listelerde yer bulamamasının ardından görevine geri dönmüştü.

Evli ve 3 çocuğu olan Cenap Aşçı, 27 Ağustos 2015’te dönemin Başbakan’ı Ahmet Davutoğlu‘nun açıkladığı 63. Hükümet bakanları listesinde bağımsız kontenjandan Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak gösterildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabine onaylandı.

7 Haziran 2015’teki seçimlerin ardından bir koalisyon hükûmeti kurulmadığı için, Anayasa’nın 116. Maddesi gereğince TBMM seçimlerini yenileme kararı gereğince 24 Ağustos 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa’nın 114. maddesine göre Başbakan Ahmet Davutoğlu‘na Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini verdi. Başbakan Davutoğlu’nun kurduğu geçici Bakanlar Kurulu kabinesi içinde yer aldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
YILLARCA BENZİN VERGİSİ MUAFİYETİNE RAĞMEN AYAKTA DURAMAYAN BİR HAVA YOLUNU NE YAPALIM!??*Kİ BENZİNİN YÜZDE 80 VEGİDİR....BIRAK VE GİT.AMMA ÖNCE HESAP VER!!!!
Bundan sonra bir resmi kurum kuruluşu bırak dilenciye para vermem.
E BİR GÜNAH KEÇİSİ LAZIM

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