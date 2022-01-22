Son Dakika: THY duyurdu! 31 sefer tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları tedbir amaçlı 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY'den yapılan açıklamada iptal edilen seferlerin Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum