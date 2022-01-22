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Son Dakika: THY duyurdu! 31 sefer tedbir amaçlı iptal edildi

22.01.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları tedbir amaçlı 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY'den yapılan açıklamada iptal edilen seferlerin Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: THY duyurdu! 31 sefer tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika haberi: THY'den yapılan açıklamada "Yarın Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.

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Ayrıntılar geliyor...

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