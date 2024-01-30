SON DAKİKA | TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürülüyor! Bekir Bozdağ oyladı, Meclis'te kapalı oturuma geçildi

Son dakika haberine göre Türkiye İşçi Partisi'nden aday olan ve Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülüyor. Meclis'te kapalı oturum kararı alındı. Can Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar az sonra TBMM Genel Kurulu'nda okunacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın "bugün ya da bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını" söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle yapılan iki başvuruda da hak ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

21 Aralık’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan ikinci karar mahkeme tarafından bir önceki kararda olduğu gibi Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.





