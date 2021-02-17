Son Dakika: Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının en fazla olduğu iller sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Bölgede önceki hafta etkili olan sıcak havaların etkisiyle sahiller, parklar ve toplu alanlarda oluşan kalabalıklarında vaka sayılarının artmasına neden olduğu belirlendi. Yetkililer, bu illerde taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunmaya başladı. Bazı uzmanlarda vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için bölgesel kısıtlama tedbirleri uygulanması istendi. PROF. DR. AYDIN: HOMOJEN DEĞİŞİM VAR KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, il bazındaki koronavirüs vakalarında Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerin ilk 5'te yer almasını değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, "Liderliği Karadeniz Bölgesi'nin götürdüğünü gördük. Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun’da yüksek oranda, haftalık 100 bin kişiye düşen sayılarda en yüksek olan kentler olarak karşımıza çıkıyor. Bizi takip eden diğer bölgelerde ise illerde daha az sayıda olduğu görülüyor. Bir bölgenin değil tamamı değil ama bölgede bazı iller ön plana çıkıyor. Karadeniz Bölgesi'nin ortak bir liderliğe birlikte sahip olmaları, ‘homojen’ bir dağılım olduğunu düşündürdü” dedi.

'BÖLGEYE ÖZEL BİR FİLYASYON YÖNTEMİ GEREKİYOR' Prof. Dr. Aydın, Doğu Karadeniz'de koronavirüsün bütün bölgeye yayıldığını söyleyerek, “Karadeniz Bölgesi'nin baştan başa enfekte olduğu ve bunun kentten kırsala kadar yaygın olarak bulunduğunu ve benzer rakamlarda olduğu görülüyor. O yüzden 'homojen' bir dağılım olduğu şüphesini akla getiriyor. Bu nedenle taramaların daha da artırılması, test sayılarının artırılarak kaynakların mutlaka tespit edilmesi gerekiyor. Aksi halde sayıların giderek artabilme riskini taşıdığını net şekilde ifade edebiliriz. Karadeniz Bölgesi'nin özel bir filyasyon yöntemiyle denetim altına alınması gerekiyor. Hemen hemen köy, kent, kasabalarda eşit oranda pozitiflik var. Bunun anlamı ise birlikte yaşam oluyor. Köy, kent ayrımı yok. Bütün pozitifler her yerde eşit orana dağılıyor. Bütün coğrafik alanı birlikte kullanıyorlar anlamı çıkıyor. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında hem lider hem sayıca yüksek. Birlikte yaşadıklarını, köy ve kent arasındaki seyahatlerin rahatlıkla yapılabildiğini, bu bakımdan kısıtlamaların engel oluşturmadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.