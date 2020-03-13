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  4. Son dakika: Trump duyurdu! ABD'de ulusal acil durum ilanı

Son dakika: Trump duyurdu! ABD'de ulusal acil durum ilanı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 22:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.

Son dakika: Trump duyurdu! ABD'de ulusal acil durum ilanı

İşte Trump'ın açıklamaları:

Tüm hastanelerde en üst performansı gösterebileceğiz. Sağlık Bakanlığı'na da bazı kanunlardan muaf olması yetkisini vermiş bulunmaktayız.

Virüsle mücadele kapsamında 50 milyar dolarlık bütçeyi de belirlemiş bulunuyoruz

Kritik durumlarda yatak sınırlandırılması ortadan kaldırılmış olacak böylece daha fazla hastaya yardım edilebilecek. Yaşlı vatandaşlarımız için hastanelerin ek doktor olanağı mümkün olacak. Doktorlarımız ne yapacaklarını biliyorlar artık önlerinde herhangi bir engel bulunmayacak. Zaman kaybettiren tüzükler ya da yardımı yavaşlatan tüm engeller kaldırılmış olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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