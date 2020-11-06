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Son dakika! Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 02:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar

İşte Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Yasal oylara bakılırsa ben kazandım. Birçok eyalette çok büyük zaferler kazandık. Bir çok müdahalenin karşısında buraları kazandık.

Anketlerdeki saçmalıklarda ortaya çıktı. Herkesin beklediği mavi dalga yerine kırmızı dalga görüldü.

Temsilciler Meclisi'nde tek bir sandalye bile kaybetmedik, birçok yeni sandalye de kazandık. Parti tarihindeki en çok oyu aldım.

Seçime müdahale edilmesinin ne olduğunu gördük. Bu anketler seçmenlerimizin evde kalması Biden'ın kazanması için yapılmadı. Seçimden bir gün önce yapılan ankette baştan aşağı yanlıştı. Benin Florida'yı açık ara kaybedeceğim söylenmişti, kazandım. Bunlar aptal insan değil, gerçekleri gizlemeye çalıştılar.

"KABUL EDİLMELİ SEÇİME MÜDAHALE VAR"

Kabul edilmeli seçime müdahale var. Birçok itiraz yapıldı. Posta ile gönderilen oylar sistemi yozlaştırdı. Ne kadar oya ihtiyaçları olduğuna bakıyorlar ve sonra o oya ulaşıyorlar. Postadan gelen bütün oylar Demokratlara çıkıyor. Pensilvanya'da 700 bin farkla kazanıyorduk şimdi fark 90 bine indi. Heryerden oy geliyor. Bu olaya rağmen yine de itiraz ediyorlar. Georgia'da 300 bin oyla öndeyken geriye düşebilecek noktaya geldik.

Michigan'da da Wisconsin'de de farklı öndeydik.

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