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  4. SON DAKİKA | Türk askerinin Lübnan'da görev süresini 1 yıl daha uzatan Tezkere Meclis'e sunuldu

SON DAKİKA | Türk askerinin Lübnan'da görev süresini 1 yıl daha uzatan Tezkere Meclis'e sunuldu

06.10.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

SON DAKİKA | Türk askerinin Lübnan'da görev süresini 1 yıl daha uzatan Tezkere Meclis'e sunuldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin kapsamında, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2022'den itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, bu kapsamda Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak BMGK'nın UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi için gereğinin yapılması istendi. (AA)

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