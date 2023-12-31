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  4. Son dakika | Türk diplomat Osman Köse'yi şehit etmişti! MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: Terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi

Son dakika | Türk diplomat Osman Köse'yi şehit etmişti! MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: Terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi

31.12.2023 09:53 | Son Güncelleme:
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2019'da Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist Cemil Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Türk diplomat Osman Köse'yi şehit etmişti! MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: Terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Harekatta etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK/KCK'lı terörist Cemil Akar'ın da bulunduğu tespit edildi.

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MİT 4 YIL ÖNCE HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Türk diplomat Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde, yürüyerek restorana giren iki saldırganın, diplomat Köse'nin masasının yakınındaki bir masaya oturdukları, o esnada içerde bulunan üçüncü teröristle saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, olay yerinen hızla kaçtıkları görüldü.

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GÖRÜNTÜLER KARE KARE İNCELENDİ

Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerinin kare kare yapılan detaylı incelemesinde, saldırıyı gerçekleştirenler ve onlarla işbirliği yapanlar da tespit edildi.

Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi.

Olay sonrası derinleştirilen istihbarat çalışmalarıyla PKK/KCK'lı terörist Akar'ın Erbil'den Süleymaniye bölgesine, oradan da Kandil'e geçtiği öğrenildi.

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HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatında terör hedefleri başarıyla vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen istihbarat çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Akar'ın da yer aldığı saptandı.

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Terörist Akar'ın, 2014 sonunda yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçerek, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra da Irak Mahmur'da örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

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SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ DE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

MİT, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının azmettiricisi "Hasan" kod adlı Celal Kaya'yı da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirmişti.

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Terör örgütü PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Kaya'nın uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen TSK unsurlarına yönelik istihbarat toplama ve terör saldırılarının planlanmasına yönelik çalıştığı tespit edilmişti. Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalındaki operasyonda terörist Kaya'nın etkisiz hale getirilmesiyle, terör örgütünün istihbarat ağına ağır darbe indirilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit MİT osman köse
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