SON DAKİKA | Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker hamlesi! BAE yönetiminden resmen talep edildi

Sedat Peker ile ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Sedat Peker'in yakalanıp tutuklanması ve iadesiyle ilgili hamle yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker resmen istendi. Türkiye, Sedat Peker'in tutuklanıp iade edilmesini talep etti.

SEDAT PEKER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Talebe yanıt veren Interpol, 1 Şubat itibarıyla Peker için 194 üye ülkede arama kararı çıkarmıştı. Karar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na da iletilmişti.

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