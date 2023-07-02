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Son dakika | 'Türkiye'de de benzer çatışmalar yaşanabilir' iddiasına AK Parti'den sert tepki! Ömer Çelik: Bu şuursuz yaklaşımı şiddetle kınıyoruz

02.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yaşanan olaylar üzerinden Türkiye'deki sığınmacıların da benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasına sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | 'Türkiye'de de benzer çatışmalar yaşanabilir' iddiasına AK Parti'den sert tepki! Ömer Çelik: Bu şuursuz yaklaşımı şiddetle kınıyoruz

Son dakika haberi: Dünya Fransa'da şiddeti günden güne artan protestolara dikkat kesilirken Türkiye'de de sığınmacılar nedeniyle benzer çatışmalar yaşanabileceği iddiası öne sürüldü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten söz konusu iddiaya sert tepki geldi. Çelik söz konusu yorumları ortaya atanlar hakkında "Bunlar, bir yandan sığınmacıları hedef göstererek nefret suçu işliyor; diğer yandan çatışma çığırtkanlığı yaparak ülkemizde hakim olan barış iklimine karşı korku ve nefret iklimi üretmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

"ŞUURSUZ VE KÖTÜ NİYETLİ BİR YAKLAŞIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Çelik şunları kaydetti:

"Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa’da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye’de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye’nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.

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"KORKU VE NEFRET İKLİMİ ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetli ve ahlaki temele dayanan insani yaklaşımı ile başka ülkelerin sömürgecilik, ırkçı şiddet ve insani dramlarla dolu politikalarını yan yana getirmek bir provokasyondur. Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz.
Bunlar, bir yandan sığınmacıları hedef göstererek nefret suçu işliyor; diğer yandan çatışma çığırtkanlığı yaparak ülkemizde hakim olan barış iklimine karşı korku ve nefret iklimi üretmeye çalışıyorlar...

"SEÇİM DÖNEMİNDE MİLLETİMİZ GEREKEN DERSİ VERDİ"

Fransa, birçok ülkede sömürgeci politikalarıyla yıkıma yol açmış bir aktördür ve sömürdüğü coğrafyanın insanlarına kucak açan bir ülke olmamıştır. Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'nın sömürgecilik anlayışı ve ayrımcı kamu politikaları ile Türkiye'nin insani ve haysiyetli göç politikası arasındaki farkı kasıtlı olarak göz ardı ederek milletimizi yanıltmaya çalışıyorlar. Seçim döneminde en seviyesiz şekilde ortaya koyulan bu çirkin provokasyonlara milletimiz gereken dersi vermiştir.

"TÜRKİYE ÖLÜMDEN KAÇAN SIĞINMACILARA SAHİP ÇIKTI"

Sömürgeci ülkeler ayrımcı politikalarının neticeleriyle ve şehirlerindeki ırkçı şiddete duyulan toplumsal tepkiyle yüzleşmektedir. Türkiye ise insani değerlere dayalı politikası gereği ölümden kaçan sığınmacılara sahip çıkmıştır. Türkiye bu çatışma bölgelerinde barışın yeniden tesis edilebilmesi ve bu insanların ülkelerine dönebilmesi için sorumluluk alan bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti, hiç kimsenin evini yurdunu terk etmeyeceği barış ikliminin bölgemizde ve uzak coğrafyalarda tesis edilmesi, ölümden kaçan insanların yurtlarına sağ ve salim dönebilmesi için güçlü bir siyaset takip etmektedir.

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"YAKLAŞIK 500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, “sadece mazlumların canlarını ve onurlarını kurtarmak için kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönüşü için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye’nin Suriye’de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi, gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz...”

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Ömer Çelik

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