HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 31 can kaybı daha

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 31 can kaybı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 20:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten 31 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 171'e yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 31 can kaybı daha

Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu.

Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.

vaka

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
İzmir'de korkunç olay! Parkta erkek cesedi bulunduİzmir'de korkunç olay! Parkta erkek cesedi bulundu
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Diğer Haberler
Köpeğini gezdirirken kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu

Köpeğini gezdirirken kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 19 Mayıs çağrısı

Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 19 Mayıs çağrısı

İzmir'de korkunç olay! Parkta erkek cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay! Parkta erkek cesedi bulundu

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2020: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Yazılı ve Resimli 19 Mayıs mesajları 2020: 101. yılında Samsun’a çıkış!

101. yılında Samsun’a çıkış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.