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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 19:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten 89 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 3 bin 81'e ulaştı.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son durumu paylaştı.

Son 24 saatte 43 bin 498 test yapılırken, yeni vaka sayısı 2 bin 936 oldu. 89 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 3 bin 81'e yükseldi. Bugün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.


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