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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 778'e yükseldi (12 Haziran Koronavirüs Son Durum)

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 778'e yükseldi (12 Haziran Koronavirüs Son Durum)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 20:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 4 bin 778'e yükseldi. Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin" ifadelerini kullandı. İşte 12 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 778'e yükseldi (12 Haziran Koronavirüs Son Durum)

12 Haziran 2020 koronavirüs tablosunda son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu. Son 24 saatte, 1242 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 149 bin 102 oldu.

BAKAN KOCA: BUGÜNKÜ VAKA SAYISI BİN 195

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım."

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