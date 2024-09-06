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  4. Son dakika | Türkiye'de yayınlanmayacak! Tartışmaların odağındaki Famagusta dizisi için karar alındı

Son dakika | Türkiye'de yayınlanmayacak! Tartışmaların odağındaki Famagusta dizisi için karar alındı

06.09.2024 16:37
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Son dakika haberi: Tartışmalara neden olan 'Famagusta' dizisi hakkında yeni bir karar alındı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dizinin Türkiye'de yayınlanmayacağını duyurdu.

Son dakika | Türkiye'de yayınlanmayacak! Tartışmaların odağındaki Famagusta dizisi için karar alındı

Son dakika haberi: Netflix'te yayınlanan 'Famagusta' dizisi, Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin Rum tarafının propagandasını yapması nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

TÜRKİYE'DEN 'FAMAGUSTA' KARARI

RTÜK Başkanı Şahin, diziyle ilgili alınan kararı açıkladı. Yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmelerin yapıldığını bildiren Şahin, "Dizi Türkiye'de yayınlanmayacak" dedi. Şahin yazılı açıklamasında kararı şöyle duyurdu:

“’Famagusta’ isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan ‘Kıbrıs Çıkarması’ aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır.

"SADECE YUNANİSTAN'DA NETFLIX KATALOĞUNA GİRECEK"

Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır.”

DİZİ TÜRKİYE'DE TEPKİ ÇEKTİ

Kıbrıs Rum Kesimi yapımı Famagusta adlı dizinin 20 Eylül'de gösterime girmesi planlanıyordu.

Türk askerinin işgalci olarak yansıtıldığı diziye Türkiye'den çok sayıda tepki gelmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Netflix Ebubekir Şahin dizi rtük
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