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  4. SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti! Erdoğan talimat vermişti, MSB duyurdu

SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti! Erdoğan talimat vermişti, MSB duyurdu

23.10.2023 08:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte Türkiye de Gazze için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan uçakların yüklenmeye başlandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti! Erdoğan talimat vermişti, MSB duyurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderilecek.

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MSB DUYURDU: "TOPLAMDA DÖRT SORTİ PLANLANDI"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı." bilgisi verildi.

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