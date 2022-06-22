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Son dakika: Tahıl koridoru için Türkiye devrede! Ukrayna'dan ayrılan ilk gemi Türk kuru yük gemisi oldu

22.06.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dün Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda krizinin önüne geçilmesi için Ukrayna'dan tahıl koridoru sağlanması amacıyla Türk askeri heyetin Rusya'ya gideceğini bildirmişti. Kritik görüşme Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşti. Heyetler arasındaki görüşmenin ise olumlu geçtiği öğrenildi. Öte yandan Ukrayna'da Rusya kontrolündeki Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı geminin, Türk kuru yük gemisi olduğu bildirildi

Son dakika: Tahıl koridoru için Türkiye devrede! Ukrayna'dan ayrılan ilk gemi Türk kuru yük gemisi oldu

Son dakika haberi: Türkiye'nin Ukrayna'da mahsur kalan tahıl ürünlerinin yurt dışına çıkarılabilmesi için üst düzey girişimleri devam ediyor. Bu kapsamda Rusya'da Türk askeri heyetleriyle Rus askeri heyetleri arasında üst düzey bir görüşme gerçekleşti.

TOPLANTI OLUMLU GEÇTİ

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da gerçekleştirildi. "Yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi.

İLK YABANCI GEMİ ÇIKTI

Rus TASS haber ajansına göre, “Azov Concord” isimli Türk gemisinin kaptanı İvan Babenkov, geminin Mariupol limanından boş çıktığını belirterek, hasar alan geminin tamir edildiğini ve yeni bir ekibin işe alındığını ifade etti.

Rusya’nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Viktor Koçemazov, geminin Novorossiysk limanına 18 Haziran’da gelmesinin planlandığını hatırlatarak, mürettebatın gemideyken gümrük ve sınır görevlilerinden izin alması sürecinin gerçekleştiğini belirtti.

TASS’ın yetkililerden aldığı bilgiye göre, geminin ‘bağlama limanına’ 20 Haziran’da ulaşması gerektiği, ancak sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne liman hizmetleri ödemesi ulaşmadığı için gecikme yaşandığı ifade edildi.

26 Mayıs’ta Rusya Savunma Bakanlığı, Bulgaristan’dan Tsarevna, Dominik Cumhuriyeti’nden Azburg, Liberya’dan Smarta, Panama’dan Blue Star, Türkiye’den Azov Concord, Jamaika’dan Lady Augusta ismindeki 6 yabancı kuru yük gemisinin Mariupol limanında beklediğini duyurmuştu.

(İHA-AA)

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Rusya
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