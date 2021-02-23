Son Dakika: Türkiye normalleşmeye hazırlanıyor: Vatandaşlar illerdeki durumu takip edecek

Türkiye 1 Mart itibarıyla normalleşme adımları atmaya hazırlanırken, yeni detaylar ve haberler de gelmeye devam ediyor. Bilim Kurulu tavsiyesi sonrası alınan kararla başlayacak olan 'Yerinde karar' dönemiyle, illerdeki vaka yoğunluğuna göre normalleşme adımları atılacak. Vaka yoğunluğunun yanı sıra illerdeki aşılama oranı ve hastanelerin durumu na göz önünde bulundurulacak.

İLLER 4 RİSK GRUBUNA AYRILACAK

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek' olmak üzere 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

'Yerinde karar' dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.