Son Dakika: Türkiye normalleşmeye hazırlanıyor: Vatandaşlar illerdeki durumu takip edecek

Türkiye 1 Mart itibarıyla normalleşme adımları atmaya hazırlanırken, yeni detaylar ve haberler de gelmeye devam ediyor. Bilim Kurulu tavsiyesi sonrası alınan kararla başlayacak olan 'Yerinde karar' dönemiyle, illerdeki vaka yoğunluğuna göre normalleşme adımları atılacak. Vaka yoğunluğunun yanı sıra illerdeki aşılama oranı ve hastanelerin durumu na göz önünde bulundurulacak.
Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek' olmak üzere 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.
Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.
Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.
'Yerinde karar' dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.
Normalleşme adımları atılırken illerdeki vakaların seyri sürekli takip edilecek. Kovid-19 vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu illerde normalleşme takvimi de hız kazanacak.
Bu kapsamda, vatandaşların, normalleşme sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.
Normalleşme adımlarında illerdeki vaka sayısının dışında aşılamadaki son durum ve hastanelerin doluluk oranları da dikkate alınacak. Bu verilerle birlikte her il için alınacak kararların farklı olması beklenirken, vatandaşlar da gideceği o şehirde durumu takip edecek. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre vatandaşlar hava durumuna bakar gibi kentlerdeki kısıtlama ve yasakları takip edebilecek. Öte yandan bu sistemin hazirana kadar devam etmesi bekleniyor.