Son dakika: Tuzla’da fabrika yangını! Patlama sesleri duyuluyor…

Son dakika haberi: Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor. Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor. Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
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