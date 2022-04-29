Son dakika: Tuzla’da fabrika yangını! Patlama sesleri duyuluyor…

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor. Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.

AYRINTILAR BİRAZDAN…



