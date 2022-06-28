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  4. SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden çalışmıyor? Twitter 'Sayfa görüntülenemiyor' erişim sorunu

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden çalışmıyor? Twitter 'Sayfa görüntülenemiyor' erişim sorunu

28.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA - Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya kanallarından Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kişiler, 'Sayfa görüntülenemiyor' uyarısıyla karşı karşıya kalıyordu fakat sorun düzeldi.

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden çalışmıyor? Twitter 'Sayfa görüntülenemiyor' erişim sorunu

Twitter'daki erişim sorunu düzeldi.

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