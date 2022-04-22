Son dakika: Ukranya'ya ait AN-26 tipi nakliye uçağı düştü! Zaporizhzhia'daki uçak kazasında ölü ve yaralılar var

Ukrayna'daki uçak kazası sonrasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen sıcak bilgilere göre uçak Zaporizhzhia bölgesinde düştü. Teknik uçuş yaparken düşen uçaktan ilk bilgiler gelmeye devam ediyor. Düşen uçağın ilk görüntüsü de geldi.





