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  4. Son dakika: Ukranya'ya ait AN-26 tipi nakliye uçağı düştü! Zaporizhzhia'daki uçak kazasında ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ukranya'ya ait AN-26 tipi nakliye uçağı düştü! Zaporizhzhia'daki uçak kazasında ölü ve yaralılar var

22.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü. Uçak kazasında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçak kazasında kaç kişinin öldüğü henüz açıklanması. AN-26 tipi uçağın Zaporizhzhia'da düştüğü gelen bilgiler arasında. Yerel yetkililer uçağın 'teknik uçuş' yaparken düştüğünü ifade etti.

Son dakika: Ukranya'ya ait AN-26 tipi nakliye uçağı düştü! Zaporizhzhia'daki uçak kazasında ölü ve yaralılar var

Ukrayna'daki uçak kazası sonrasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen sıcak bilgilere göre uçak Zaporizhzhia bölgesinde düştü. Teknik uçuş yaparken düşen uçaktan ilk bilgiler gelmeye devam ediyor. Düşen uçağın ilk görüntüsü de geldi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Ukrayna
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