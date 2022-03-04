Son dakika: Ukrayna'da siviller gerilla savaşına başladı! Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Son dakika: Ukrayna, Rusya'ya karşı direnirken, bölgeden gelen son görüntüler gerilla savaşının başladığını gözler önüne serdi. Başkent Kiev, şehir savaşına hazırlanırken, sivil halk direnmeyi sürdürüyor.
Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak da dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu. Ukrayna'nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti.
Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti.
(İHA)
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