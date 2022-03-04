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Son dakika: Ukrayna'da siviller gerilla savaşına başladı! Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

04.03.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna, Rusya'nın başlattığı işgal girişimine karşı direniyor. 9. gününe girilen savaşta Rus ordusu güçlü direnişi yıkamazken, Ukrayna'da askerler ve sivil kuvvetler gerilla savaşına başladı. Bölgeden gelen son görüntülerde Ukraynalı bir grubun, Rus birliklerini tuzağa çekip imha ettiği görülüyor.

Son dakika: Ukrayna'da siviller gerilla savaşına başladı! Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Son dakika: Ukrayna, Rusya'ya karşı direnirken, bölgeden gelen son görüntüler gerilla savaşının başladığını gözler önüne serdi. Başkent Kiev, şehir savaşına hazırlanırken, sivil halk direnmeyi sürdürüyor.

SON DAKİKA | UKRAYNA'DA GERİLLA SAVAŞI

Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak da dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu. Ukrayna'nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti.

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RUS BİRLİKLERİNİ TUZAĞA ÇEKİP, İMHA ETTİLER

Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti.

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(İHA)

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