Son dakika: Ukrayna'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi! Tahliye süreci başladı

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası ülkenin çeşitli kentlerinde kalan Türk vatandaşları için harekete geçildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karadan tahliye sürecinin başladığını duyurdu.
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