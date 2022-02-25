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  4. Son dakika: Ukrayna'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi! Tahliye süreci başladı

Son dakika: Ukrayna'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi! Tahliye süreci başladı

25.02.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası ülkenin çeşitli kentlerinde kalan Türk vatandaşları için harekete geçildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karadan tahliye sürecinin başladığını duyurdu.

Son dakika: Ukrayna'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi! Tahliye süreci başladı

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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