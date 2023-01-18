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  4. Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy kazada hayatını kaybetti! Başkent Kiev yakınlarında anaokulu yakınlarına helikopter düştü

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy kazada hayatını kaybetti! Başkent Kiev yakınlarında anaokulu yakınlarına helikopter düştü

18.01.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, Brovary kentinde bir anaokulunun yanına helikopter düştü. Kazada ilk belirlemelere göre İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve bakanlık müsteşarı dahil 16 kişi yaşamını yitirdi. Helikopterin düşüşü sırasında anaokulunda öğrencilerin ve öğretmenlerin de bulunduğu belirtildi. Kaza sonrası gelen ilk görüntülerde helikopterin paramparça olduğu görüldü.

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy kazada hayatını kaybetti! Başkent Kiev yakınlarında anaokulu yakınlarına helikopter düştü

Son dakika haberi: Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'da feci bir helikopter kazası yaşandı. Brovary kentindeki bir anaokulunun yanına helikopter düştü. Bölgeden alevler yükseldi. Kazada 16 kişi yaşamını yitirirken yaralılar da olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve müsteşarın da olduğu öğrenildi.

HELİKOPTER ANAOKULUNUN YANINA DÜŞTÜ

Ukrayna’nın Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde bir anaokulunun ve bir binanın yanına helikopter düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI MONASTIRSKİY İLE YARDIMCISI DA HAYATINI KAYBETTİ

Helikopter kazasında İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve müsteşar dahil 16 kişi yaşamını yitirdi.

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İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan sosyal medyada kazaya ilişkin paylaşılan görüntülerde helikopterin paramparça olduğu görüldü.

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(İHA)

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