Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy kazada hayatını kaybetti! Başkent Kiev yakınlarında anaokulu yakınlarına helikopter düştü

Son dakika haberi: Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'da feci bir helikopter kazası yaşandı. Brovary kentindeki bir anaokulunun yanına helikopter düştü. Bölgeden alevler yükseldi. Kazada 16 kişi yaşamını yitirirken yaralılar da olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve müsteşarın da olduğu öğrenildi.
Ukrayna’nın Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde bir anaokulunun ve bir binanın yanına helikopter düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti.
Helikopter kazasında İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve müsteşar dahil 16 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan sosyal medyada kazaya ilişkin paylaşılan görüntülerde helikopterin paramparça olduğu görüldü.
(İHA)