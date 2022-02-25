Son Dakika: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı ve kullanımı bilgilerini paylaştı

Son dakika haberine göre Ukrayna'ya giren Rus askerleri, askeri operasyonun ikinci gününde ilerleyişini sürdürüyor. Bölgeden sıcak haberler de gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaşlarına bakılmaksızın tüm sivillerin askere alınması için prosedürlerin kolaylaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. (Askere) Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur." ifadelerine yer verildi.

MOLOTOF YAPIMINI ÖĞRETİYORLAR

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü, Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı.

Diğer yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na ait Telegram kanalından da yine Molotof kokteyli yapımı tarifi paylaşıldı. Yetkililer, paylaşımla birlikte halkı Ukrayna’yı savunmaya çağırdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da halka 'Evlerinizden çıkmayın ve Rus ordusuna karşı Molotof kokteyllerinizi hazırlayın' duyurusu yaptı.

DHA

