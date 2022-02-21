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Son dakika: Ukrayna krizine dahil oldular! "Savaş çıkarsa tarafımız..."

21.02.2022 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna gerilimi giderek tırmanırken İsrail'den dikkat çeken bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid katıldığı bir televizyon programında, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir savaş durumunda ABD'nin yanında yer alacaklarını bildirdi.

Son dakika: Ukrayna krizine dahil oldular! "Savaş çıkarsa tarafımız..."

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatacağı söylentileri sürerken Tel Aviv yönetiminden çarpıcı bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Lapid, İsrail Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Lapid, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin ABD'nin değerlendirmesinden daha düşük oranda olduğunu tahmin ettiklerini ancak buna kesinlikle hazırlandıklarını söyledi.

"ABD'NİN YANINDA YER ALACAĞIZ"

Rusya ile iyi ilişkileri korumaya özen gösterdiklerini belirten Lapid, buna rağmen doğal olarak müttefikleri ABD'nin yanında yer alacaklarını vurguladı.

Lapid, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara İsrail'in de katılması ihtimaline ilişkin "Rusya ile güvenlik koordinasyonu ve iyi ilişkileri korumaya arzuluyuz ancak bu konuyu değerlendirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

İsrail hükümetinin Rusya ve Ukrayna'daki Yahudi nüfusunu önemsediğine dikkati çeken Lapid, bu değerlendirmenin öneminin İsrail karar mekanizmasında olduğunu vurguladı.

"Durumumuz bir dereceye kadar Baltık ülkelerine benziyor." diyen Lapid, Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve çıkarlarına işaret ederek,"Bizim tüm amaç ve gayeler için Rusya ile sınırlarımız ve Suriye ile sınırlarımız var." ifadelerini kullandı. (AA)

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İsrail Rusya Ukrayna
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