Son dakika | Ukrayna kriziyle ilgili tüm gözler Cenevre'de! ABD ve Rusya'dan görüşme öncesi soğuk mesajlar

Son dakika: Tüm dünyanın yakınan takip ettiği Rusya-Ukrayna krizinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları krizi görüşmek için Cenevre'de bir araya geldi. Görüşme öncesi soğuk karşılıklı soğuk mesajların verilmesi endişe yarattı.

BLINKEN: SERT YANIT VERİRİZ

Görüşme öncesi açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Görüşmeler tansiyonu düşürmek için yürütülen çalışmanın parçası. Sorunlar bir günde çözülemez. Diploması ve diyaloğa bağlıyız, saldırı olursa hızlı,sert ve toplu bir yanıt veririz" dedi.

LAVROV: BİR SONUÇ BEKLEMİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da konuyla ilgili, "Bugünkü görüşmeden bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Güvenlik taleplerimize somut yanıtlar bekliyoruz" dedi.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA NELER OLUYOR?

Her şey 2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle başladı… Rusya, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı ilhak etti. Tansiyonun yüksek olduğu dönemde Batı ülkeleri Rusya’ya yaptırım kararı alırken, Rusya-Ukrayna sınırındaki Donetsk’te de Moskova’nın desteğiyle Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusu ile savaşa başladı.

Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.



