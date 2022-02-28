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Son dakika… Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi duyurdu: Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu…

28.02.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar yaptığı son dakika açıklamasında “5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü. Durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Son dakika… Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi duyurdu: Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu…

Son dakika haberleri… Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Sabah verileri itibarıyla 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü, 3 tank da vuruldu. Rusya’ya ait birkaç kamyon yok edildi. Şu an saldırıya geçen Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu” dedi.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna’ya Rusya tarafından askeri müdahalenin başlatmasının ardından son gelişmeleri açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden gelen bilgileri paylaşan Bodnar, “Sabah verileri itibarıyla 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü, 3 tank da vuruldu. Rusya’ya ait birkaç kamyon yok edildi. Şu an saldırıya geçen Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Maalesef Ukrayna’yı savunan askerlerimiz arasında da kayıplar var. Maalesef aynı şekilde sivil halk arasında da kayıp verdiğimiz bilgiler ve haberler de gelmeye başladı” diye konuştu.

Gelen bilgilerin basın mensuplarıyla paylaşılacağını yineleyen Büyükelçi Bodnar, internette gerçeği yansıtmayan bilgilerin dolaştığını ve paylaşılmadan önce teyit edilmesi gerektiğini söyledi. “Size karşı tamamen açık olacağım” diyen Bodnar, “Söylemek isterim ki durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Uluslararası toplumun, Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz. Bugünü hiçbir zaman unutmayın, çünkü 24 Şubat’ta dünya gerçekten değişti. Artık hayalet dünya bitti ve hepimiz savaş içindeyiz” açıklamasında bulundu.

Değerlendirmelerin ardından Büyükelçi Bodnar, Dışişleri Bakanlığında bakanlık yetkilileriyle görüşmek için büyükelçilikten ayrıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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