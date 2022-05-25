Son dakika: Uyuşturucuda büyük operasyon! Bakan Soylu duyurdu: İran uyruklu baron ve çetesi çökertildi

Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İçişleri Bakanı Soylu, yapılan operasyonu sosyal medyadan duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, "Uyuşturucuda yine büyük operasyon; Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti" dedi.

Uyuşturucuda yine büyük operasyon:



Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor;

1️⃣ ???????????? 1️⃣1️⃣7️⃣ kg ????????????????????????????????????????????????

kristal ve sıvı ele geçirildi.



İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi.



Tebrikler Türk Polisi ????????

Tebrikler İstanbul Emniyeti ???????? pic.twitter.com/NLynvqevX0 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2022



