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SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı düğmeye bastı! 'Uzay Komutanlığı' kurulacak

10.11.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Uzay Komutanlığı’nın kurulması için düğmeye bastı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bünyesinde kurulacak olan Uzay Komutanlığı’nın çalışmaları resmen başladı.

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı düğmeye bastı! 'Uzay Komutanlığı' kurulacak

Millî Savunma Bakanlığı, gözetleme ve keşif gibi fonksiyonların ötesine taşınarak askeri alanlarda da faaliyet gösteren uzay için düğmeye bastı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulacak olan Uzay Komutanlığı çalışmaları resmen başladı.

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NATO gözetiminde yapılan uzay çalışmalarına uyum sağlamak, Türkiye’nin sivil uzay makamları ile askeri uzay faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Uzay Komutanlığı’nın, teklif değerlendirme ve onay süreci hâlihazırda devam ediyor.

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FAALİYETLERİN BİR YIL İÇERİSİNDE BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanı Albay Gökhan Gürakar, Uzay Komutanlığı’nda görev alması için gençlere çağrıda bulundu. İlk aşamada alay seviyesinde, ilerleyen dönemlerde ise tugay ve tümen seviyesine yükselmesi planlanan Uzay Komutanlığı’nın bir yıl içerisinde personel görevlendirmelerinin yapılarak faaliyetlerine başlaması öngörülüyor.

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“UZAY KOMUTANLIĞIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ”

Uzay Komutanlığı’nın çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanı Albay Gökhan Gürakar, “Uzay Komutanlığıyla ilgili çalışmalara baktığımızda dünyada hızlanan bu çalışmaların içinde NATO’nun 2019 yılında açtığı Uzay Merkezi ve Fransa’da açılan uzay mükemmeliyet merkezi çalışmaları ve uzayın bir harekât alanı olarak tanımlanması sonrasında uzayın önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Uzay niçin kullanılıyor diye baktığımızda özellikle istihbarat, keşif, gözetleme, IGK kapsamında kullanılıyor ama bu, gün geçtikçe önemini değiştiriyor. Artık anti balistik füzeler, uzaydan elektro optik SAR uydularının yanında erken ihbar sistemlerinin de devreye girmesi uzayın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla Uzay Komutanlığıyla ilgili çalışmalarımızı biz de başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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“BÖLGESİNDE LİDER VE ETKİN BİR HAVA KUVVETİ OLMAK İÇİN ADEMİ MERKEZİYET BİR YAPIYI ÖNGÖRDÜK”

Albay Gürakar konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu kapsamdaki çalışmalarımıza baktığımızda 2024, 2033 OYTEP, 10 Yıllık Temin Tedarik Planının içindeki insan gücü planında personel planlamasını yapmış bulunuyoruz. Tekliflerimizi yaptık. 2024-2043 Türk Silahlı Kuvvetleri stratejik hedef planında da bunlar mevcut. Bu teklifler değerlendiriliyor. Gerçekleştiğinde Uzay Komutanlığı’nı biz de kurmuş olacağız. Uzay komutanlığıyla ilgili çalışmalarımıza baktığımızda da bunun için bölgedeki gelişmeleri; etrafımızda ne oluyor ne bitiyor onları inceledik, NATO’yu inceledik. Özellikle bölgesinde lider ve hakimiyet sahamızda etkin bir hava kuvveti olmak için ademi merkeziyet bir yapıyı öngördük. Tek merkezden yönetilmesi gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda planlarımızı hazırladık ve MSB’ye sunduk.”

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“KIYMETLİ GENÇLERİ ARAMIZA BEKLİYORUZ”

Uzay komutanlığının alay seviyesinde kurulacağını bildiren Albay Gürakar, “Uzay Komutanlığını kurmayı planlıyoruz. Takiben Tugay ve Tümen seviyesine bir geçiş var. İnsan büyük bir kaynak. Bu kapsamda Avrupa’ya gitmiş gelmiş NATO projelerinde çalışmış personelimiz zaten mevcut bunları kullanacağız. Yeterli gelmemesi durumunda da gerekli revizeleri yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki yıllarda büyüyecek Uzay Komutanlığı’nın planını da MSB Personel Temin kapsamında tedarik etmeyi düşünüyoruz. Kıymetli gençleri aramıza bekliyoruz” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
türk hava kuvvetleri
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