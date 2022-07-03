Son Dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! 5 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklandı

Son dakika haberi: Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı. Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda "İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları,tabiat parkları,korular,parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak,tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları,tabiat parkları,korular,parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak,spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.



Bu alanlarda mangal yapmak,tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır.

????????https://t.co/GjBK1TF9tE pic.twitter.com/QkXuhJpMXy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 3, 2022



