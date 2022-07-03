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Son Dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! 5 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklandı

03.07.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022 - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararının alındığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! 5 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklandı

Son dakika haberi: Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı. Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda "İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları,tabiat parkları,korular,parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak,tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

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İstanbul
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