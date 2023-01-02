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  4. Son dakika: Valilik ve üniversite personelini taşıyordu! Mardin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Valilik ve üniversite personelini taşıyordu! Mardin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

02.01.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Mardin'de valilik ve üniversite personelini taşıyan servis aracı kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Öte yandan kaza yerinden ilk görüntüler de geldi.

Son dakika: Valilik ve üniversite personelini taşıyordu! Mardin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: Mardin'deki feci kazadan acı haber geldi. Valilik ve üniversite personelini taşıyan aracın kaza yapması sonucu can kayıpları yaşandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.

6 ÖLÜ, 5 YARALI

İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

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Araçta valilik ve üniversite personeli ile öğrencilerin bulunduğu belirtildi.

(AA)

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trafik kazası Mardin

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