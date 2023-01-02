Son dakika: Valilik ve üniversite personelini taşıyordu! Mardin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: Mardin'deki feci kazadan acı haber geldi. Valilik ve üniversite personelini taşıyan aracın kaza yapması sonucu can kayıpları yaşandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
Araçta valilik ve üniversite personeli ile öğrencilerin bulunduğu belirtildi.
(AA)