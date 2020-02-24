Son dakika: Van Başkale'de eğitime 15 gün ara!

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu "E\u011fitimdeki birli\u011fi sa\u011flamak ad\u0131na depremin vurdu\u011fu Van Ba\u015fkale'de e\u011fitime 15 g\u00fcn ara verildi." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130talya'da koronavir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgelerde giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flara s\u0131n\u0131rlamaSabiha G\u00f6k\u00e7en'de kaza yapan u\u00e7a\u011f\u0131n kaptan pilotunun ifadesi al\u0131n\u0131yorC vitamini deposu ku\u015fburnunun faydalar\u0131 nelerdir?