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  4. Son dakika: Van Başkale'de eğitime 15 gün ara!

Son dakika: Van Başkale'de eğitime 15 gün ara!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Başkale'de eğitime 15 gün ara verildiğini açıkladı.

Son dakika: Van Başkale'de eğitime 15 gün ara!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Eğitimdeki birliği sağlamak adına depremin vurduğu Van Başkale'de eğitime 15 gün ara verildi." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Van deprem Başkale

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