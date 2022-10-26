SON DAKİKA | Van'da 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar! 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika: Van'da 27 Haziran 2020' de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı. Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'ncu duruşmada 2 yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklara beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Van’ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020 günü saat 22.00 sıralarında, mültecileri bindirdikleri tekneyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunup jandarmaya götürüldü.

Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

11 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 61 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

(DHA)



