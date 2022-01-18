HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Van'da bir evin üzerine çığ düştü

Son dakika! Van'da bir evin üzerine çığ düştü

18.01.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi’nde bir evin üzerine çığ düştü. Evde bulunan 5’i çocuk 7 kişi kişi yara almadan komşuları tarafından kurtarıldı.

Son dakika! Van'da bir evin üzerine çığ düştü

Olay, Altındere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beydaş Ç. isimli vatandaşın evin üzerine pazar gece 24.00 sularında büyük bir gürültü ile çığ düştü.

Evde bulunan 5’i çocuk 7 kişi mahalleli tarafından yara almadan kurtarıldı. Olayı haber alan Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı hemen mahalleye doğru hareket etti.

1

2 GÜN SONRA MAHALLEYE ULAŞILDI

Hafta sonu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan mahallesinin yolunu açmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahçesaray Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kaymakam Kundakçı ve beraberindekiler, yol çalışmalarının yapıldığı bölgeye gitti.

2

Kaymakam Kundakçı ve beraberindekiler yolun kapalı olması dolayısıyla kısa süre bölgede bekledikten sonra ilçe merkezine geri döndü. 2 gün sonra yol açılarak mahalleye ulaşıldı. Mahalleye ulaşan ekipler çığ düşen evden 5’i çocuk 7 kişinin yara almadan kurtarıldığını öğrendi. (İHA)

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medya yıkılıyor...

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medya yıkılıyor...

Zabıtaya kızıp kendini yakmıştı! Acı haber geldi

Zabıtaya kızıp kendini yakmıştı! Acı haber geldi

Erdoğan'dan Seçim Kanunu için dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan Seçim Kanunu için dikkat çeken sözler

Olay Sezen Aksu paylaşımı! ''Artık kaldıramıyorum!''

Olay Sezen Aksu paylaşımı! ''Artık kaldıramıyorum!''

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Esrarengiz olay! Toprağa gömülü halde bulundu

Esrarengiz olay! Toprağa gömülü halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yeni PCR testi genelgesi!

Yeni PCR testi genelgesi!

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.