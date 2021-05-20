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Son Dakika: Viranşehir Savcısı Eyyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

20.05.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre sosyal medyada salgın önlemlerini eleştirdiği video ile gündem olan Viranşehir Savcısı Eyyüp Akbulut, görevden uzaklaştırıldı.

Son Dakika: Viranşehir Savcısı Eyyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

Viranşehir Savcısı Eyyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen Hsk 2. Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut, 'Esenlik Bildirisi' başlığıyla Türkiye'deki koronavirüs sürecinde atılan adımlar ve yayınlanan genelgelerle ilgili açıklamalar yaptığı videoyu, sosyal medya platformu YouTube'daki hesabından yayınlamıştı.

Genelgeleri eleştirdiği videoda görevden alınmayı göze aldığını dile getiren Akbulut, "Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez. Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var, denemez. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum" diye konuşmuştu.

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un videosuna idari incelemeViranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un videosuna idari inceleme

TCK'nın 185'inci ve 187'nci maddeleri kapsamında resen soruşturma başlattığını duyurarak, elinde bilgi olanların kendisine ulaşmasını isteyen Akbulut, kendisinin de ilgili kurumlara yazı yazıp, delil toplamaya başladığını söyledi. Akbulut, "Ben Viranşehir'de görev yapıyorum. Burada tedbirler batıdaki kadar sıkı değil ve burada korkutulduğumuz neticeler görülmüyor. Sınırın dışına çıkın hiçbir tedbir yok, korkutulduğumuz şekilde ölümler de meydana gelmiyor" dedi.

28 dakikalık videoda savcı kimlik kartını da gösteren Eyyüp Akbulut'un açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya

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