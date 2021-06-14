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  4. Son Dakika: Vladimir Zelenskiy açıkladı! Ukrayna NATO'ya katılıyor

Son Dakika: Vladimir Zelenskiy açıkladı! Ukrayna NATO'ya katılıyor

14.06.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

Son Dakika: Vladimir Zelenskiy açıkladı! Ukrayna NATO'ya katılıyor

Son dakika bilgilerine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

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NATO Ukrayna

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