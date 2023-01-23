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  4. SON DAKİKA | Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

SON DAKİKA | Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

23.01.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine Yargıtay kontenjanından gelecek 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerin 11'inci turunda salt çoğunluğu sağlayan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi.

SON DAKİKA | Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

Son dakika haberine göre Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu, Yargıtay Genel Kurulunca yapılan ve 6 Yargıtay üyesinin yarıştığı seçimde 190 oy alarak YSK'nin yeni üyesi oldu.

Yargıtay kontenjanından seçilecek diğer 2 üyenin belirlenmesi için seçimlere devam edilecek.

Yargıtay üyelerinin YSK üyeliğine seçilebilmesi için salt çoğunluk olan 180 oyu alabilmesi gerekiyor.

Öte yandan, Danıştayda geçen hafta yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK üyeliğine seçilmişti.

YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulunda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştaydan seçilen yeni üyeler, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

AA

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