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  4. SON DAKİKA | Yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, taciz, dolandırıcılık... Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde operasyon

SON DAKİKA | Yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, taciz, dolandırıcılık... Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde operasyon

04.01.2024 08:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde 'SİBERGÖZ-11' operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 45 şüphelinin yakalandığını 14'ünün de tutuklandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, taciz, dolandırıcılık... Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde operasyon

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ödeme Sistemleri ve Bilişim”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” Suçlarıyla mücadele kapsamında 19 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 'SİBERGÖZ-11' operasyonunda 45 şüphelinin yakalandığını 14'ünün de tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Sizlerin Duası ve Desteğiyle Onlara Göz Açtırmayacağız!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

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Letgo, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden “Ürün Satışı ve Araç Kiralama” temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5️ şüpheli yakalandı.

Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7️'si tutuklandı.

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Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6️ şüpheli yakalandı. 3️ şahıs tutuklandı.

Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4️'ü tutuklandı.

Yakalanan 7️ şüphelinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle ????????

YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya operasyon
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