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Son dakika: Yeni Altay tankı TSK'ya teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

23.04.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye'de 'Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Yeni Altay tankı TSK'ya teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de 'Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Güvenlik güçlerimizin kullandıkları kara aracı talebini, yerli-milli imkânlarla karşılamak için uzun yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

  • Envanterimizde yer alan tankların modernizasyon çalışmaları sürüyor.

  • Yeni Altay tankımız üstün kabiliyetlere sahip. Projenin geliştirilme sürecinde çok sayıda zorlukla karşılaştık.

  • Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık.

  • Kara aracı alanında neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik.

  • Aynı şekilde muhtelif tip ve özellikte hafif ve orta sınıf insansız kara aracını, güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik.

  • Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz.

  • Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir.

  • Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir.

  • Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı.

  • Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız.
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