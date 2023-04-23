Son dakika: Yeni Altay tankı TSK'ya teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de 'Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Güvenlik güçlerimizin kullandıkları kara aracı talebini, yerli-milli imkânlarla karşılamak için uzun yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
Envanterimizde yer alan tankların modernizasyon çalışmaları sürüyor.
Yeni Altay tankımız üstün kabiliyetlere sahip. Projenin geliştirilme sürecinde çok sayıda zorlukla karşılaştık.
Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık.
Kara aracı alanında neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik.
Aynı şekilde muhtelif tip ve özellikte hafif ve orta sınıf insansız kara aracını, güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik.
Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz.
Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir.
Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir.
Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı.