Son dakika: Yeni Altay tankı TSK'ya teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Güvenlik güçlerimizin kullandıkları kara aracı talebini, yerli-milli imkânlarla karşılamak için uzun yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık.

Aynı şekilde muhtelif tip ve özellikte hafif ve orta sınıf insansız kara aracını, güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik.

Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir.

Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir.