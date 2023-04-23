Son dakika: TCG Anadolu yola çıktı! İstanbul Boğazı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayarak geçti

Son dakika haberi: Yaklaşık bir haftadır vatandaşların ziyareti için Sarayburnu Limanı'na demirleyen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün itibarıyla Karadeniz'e doğru yola çıktı. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

21 PARE TOP ATIŞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi.

Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.

ERDOĞAN ÇİFTİNE BAKAN ÖZER İLE ÇOCUKLAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etti.

Boğaz geçişi sırasında TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

KARADENİZ'E DOĞRU DEVAM EDECEK

TCG Anadolu, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı geçişi seyrini sürdürüyor. Gemi Karadeniz'e doğru seyrine devam edecek.

(AA)

