TCG Anadolu'da dünyanın konuştuğu özellik! Diğer ülkelerin Türkiye'den talebini açıkladı: "Şu anda diyorlar ki..."

Savunma sanayiindeki çarpıcı gelişmelerden sonuncusu olan TCG Anadolu'nun TSK envanterine girmesi gerek Türkiye'de gerekse dünyada büyük ses getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün akşam konuk olduğu HaberTürk canlı yayınında geminin Türkiye'nin savunma kabiliyetlerine katkısını değerlendirirken dünyada örneği olmayan özelliklerini vurgulayarak Türkiye'ye gelen talebi duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN KABİLİYETLERİNE DE SINIF ATLATTI"

TCG Anadolu'nun Türkiye'nin savunma kabiliyetlerine çağ atlatacak bir proje olduğunu öne süren Bakan Varank, "Bu, Türk donanmasına sınıf atlattığı gibi Türkiye'nin kabiliyetlerine de sınıf atlattı. Bu gemiye yerleştirdiğiniz 90'a yakın zırhlı aracı kıyıya gönderebiliyorsunuz" sözleriyle devam etti.

"ARTIK İSPANYOL TASARIMINA İHTİYACIMIZ YOK"

İHA'ların gemiye iniş-kalkış yapabilmesi özelliğine dikkat çeken Varank şunları söyledi:

"Dünyada bu konsepti düşünmüş başka bir ülke yok. Bu gemiyi İHA için kalkar iner hale getirirsek Türkiye'ye nasıl bir kabiliyet kazandıracağına çalıştık. Doğu Akdeniz'de, Ege'de, uluslararası operasyonlarda müthiş kabiliyet kazanabiliyorsunuz. Bugün gemiyi üreten tersaneyle konuştuğumuzda 'Bizim artık İspanyol tasarımına ihtiyacımız yok, kendimiz de yapabiliriz' diyor."

"BAŞKA ÜLKELER BİZE DİYOR Kİ..."

Libya'da bir operasyon yapılması ve hava gücüne ihtiyaç duyulması örneğini veren Varank, dünyadan Türkiye'ye gelen talebi de şöyle açıkladı:

"Siz bu gemiyi Libya açıklarına götürdüğünüzde karada hiçbir mecburiyetiniz olmadan istediğiniz operasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun üzerindeki radarlar, sensörler yerli ve milli olarak geliştirildi. Şu anda 'Bu gemileri bize yapar mısınız?' diyen başka ülkeler var. Bu manada Türkiye'nin önü açık. Biz 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken yol haritalarımızı biliyoruz."