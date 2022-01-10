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  4. SON DAKİKA | Yeni nafaka düzenlemesinde neler var? AK Parti hazırladı, Erdoğan'a sunulacak

SON DAKİKA | Yeni nafaka düzenlemesinde neler var? AK Parti hazırladı, Erdoğan'a sunulacak

10.01.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nafaka düzenlemesinde son dakika haberleri geliyor. Gelen şikayetler sonrası AK Parti'nin hazırlamış olduğu nafaka düzenlemesiyle ilgili çalışma bugün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Yeni düzenlemeyle birlikte nafakaya üst sınır getirilmesi veya evliliğin süresine göre yeni ödeme düzeni oluşturulması bekleniyor. Çekişmeli boşanmalarda ise tazminat ve velayet gibi anlaşmazlıklar için yeni formüller üzerinde çalışılıyor. İşte nafaka düzenlemesi detayları.

SON DAKİKA | Yeni nafaka düzenlemesinde neler var? AK Parti hazırladı, Erdoğan'a sunulacak

Son dakika: Nafaka düzenlemesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Yeni yılın ilk AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında en önemli gündem maddelerinden olaması beklenen nafaka düzenlemesinde kademeli formül üzerinde duruluyor.

NAFAKA DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Türkiye Gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre nafaka düzenlemesi için düşünülen kademeli formülde nafaka süresine üst sınır ya da evlilik süresine göre nafaka verilmesi gündemde.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMADA DA YENİ DÜZENLEME

Çekişmeli boşanmalarda ise tazminat ve velayet gibi anlaşmazlıkların eşler boşandıktan sonra karara bağlanması planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmelerinin ardından tamamlanarak, kısa bir süre içerisinde Meclis’e sunulması planlanıyor.

NAFAKA

SPOR YASASI DA MASADA

Bunun yanı sıra, toplantıda AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı spor yasası ile ilgili son durum hakkında Erdoğan’a bir sunum yapılacak. Yaklaşık 65 maddeden oluşan spor yasa teklifinde ise, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığından verilecek tescille kurulması sağlanacak. Spor kulüpleri yöneticilerinde olması gereken niteliklerin belirlendiği kanun teklifinde, kulüpler gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebilecek. Yapılan sözleşmeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilecek. Toplantıda ayrıca, Erdoğan kurmaylarından yeni ekonomi modeline ilişkin sahadan gelen görüş ve talepleri dinleyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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