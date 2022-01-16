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  4. SON DAKİKA | Yeni PCR testi genelgesi! Valiliklere yazı gönderildi, uçakla seyahatte PCR testi zorunluluğu devam edecek

SON DAKİKA | Yeni PCR testi genelgesi! Valiliklere yazı gönderildi, uçakla seyahatte PCR testi zorunluluğu devam edecek

16.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: PCR test zorunluluğuyla ilgili yeni bir karar alındı. 81 il valiliklerine gönderilen genelgede uçak seyahatlerinde aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.

SON DAKİKA | Yeni PCR testi genelgesi! Valiliklere yazı gönderildi, uçakla seyahatte PCR testi zorunluluğu devam edecek

Son dakika haberi: Valiliklere gönderilen yeni genelgeye göre uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 günde corona virüs geçirmemiş kişilerden PCR testi istenmesi durumu devam edecek. Anadolu Ajansı yeni genelgenin detaylarını aktardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 81 İL VALİLİĞİNE PCR TESTİ GENELGESİ!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.
Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERDE...

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) PCR testi
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