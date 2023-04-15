SON DAKİKA | Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. İMECE ile birlikte TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roketle uzaya fırlatıldı.

İMECE UZAYA FIRLATILDI

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'yi fırlatma operasyonu saat 09.47'de başarıyla gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'İMECE' MESAJI

Törene video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları ifade eti:

"Bugün sizlere müjdeli bir haber vermenin daha bahtiyarlığını yaşıyorum. Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde uzayda ülkemizin tarihi anlarına şahitlik ediyoruz. İMECE uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil Uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Milli Teknoloji hamlemizin meyvelerini toplamaya başladık. Uzman mühendislerimiz yetenekli bilim insanlarımız ve TEKNOFEST gençliğiyle sağlam bir bilime sahibiz."

BAKAN AKAR: GERÇEKTEN BU BİZİM İÇİN ÇOK DUYGULU BİR AN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fırlatma öncesi yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Geldiğimiz nokta önemli ama çok daha ilerilere gideceğimize inanıyoruz. Bu konuda artık son derece yetkinleştiğimizi görüyoruz. Uzayda da artık barışçıl amaçlar için olacağımızı hep birlikte göreceğiz. Bu bir zincir zincirin halkaları var. Bu gelişimle birlikte Türkiye Yüzyılı halkalarından bir tanesini daha koymuş olacağız. Gerçekten bu bizim için çok duygulu bir an. Şimdi kendi emekçilerimizin yaptığı ile büyük bir gurur duyuyoruz. Bu uydunun Türkiye’ye hayırlı olmasını talep ediyoruz."

İMECE'NİN ÖZELLİKLERİ

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.

DÜN 27 SANİYE KALA ERTELENMİŞTİ

Dün uçuşa 27 saniye kala İMECE'nin uzaya fırlatılması bugüne ertelenmişti. Hava koşulları sonrası uydunun fırlatılmasının ertelenmesiyle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Heyecanlıydık, şu anda biraz içimiz buruk, bu tekrar erteleme ile birlikte biraz şevkimiz kırıldı ama 'geç olsun, güç olmasın' diyoruz" demişti.



