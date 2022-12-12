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  4. SON DAKİKA | 'Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor' diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan yanıt: Merak etme...

SON DAKİKA | 'Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor' diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan yanıt: Merak etme...

12.12.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğa yönelik istismar iddiaları sonrası Adalet Bakanlığı'na yürüyen ve Emniyet'e operasyon çağrısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Soylu, "Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir" dedi.

SON DAKİKA | 'Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor' diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan yanıt: Merak etme...

Son dakika: 6 yaşındaki küçük çocuğun evlendirilerek cinsel istismara uğramasının yankıları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, istismar skandalı sonrası milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı'na yürümüştü. Bakanlık önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır bunu biliyorsunuz. Gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN OPERASYON ÇAĞRISI: YİĞİT POLİSLERİMİZ EMİR BEKLİYOR

Ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bu devlet ayağa kalksın! Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı, 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür.

Bu operasyon yapılmadığı sürece, gerginlik artacak. Kızımıza seslenmek istiyorum: Yanındayız, hepimiz senden yanayız. 84 milyon, genci, yaşlısı, inançlısı, inançsızı, dindarı, ateisti hepimiz senin yanındayız kızım. Başı açığı, kapalısı, tüm gençler seninledir kızım! Bu devlet ayağa kalksın! Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor!"

SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

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Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Soylu, CHP liderini "Bukelamun Kılıçdaroğlu" sözleriyle hedef aldı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Bukalemun Kılıçdaroğlu; Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir, Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır, şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, ardından "Yiğit Polis göreve" de...

"MERAK ETME KILIÇDAROĞLU..."

Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir...

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