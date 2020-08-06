Son dakika YKS tercihleri başladı!

\u00d6SYM Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Halis Ayg\u00fcn a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, '2020-YKS tercih i\u015flemleri bug\u00fcn ba\u015fl\u0131yor. Tercihlerinizi 6-14 A\u011fustos 2020 tarihleri aras\u0131nda https:\/\/ais.osym.gov.tr sayfam\u0131zdan ve \u00d6SYM A\u0130S mobil uygulamam\u0131zdan yapabilirsiniz' dedi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara KartCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan 'a\u00e7\u0131k\u00f6\u011fretim psikoloji' karar\u0131Hutbede k\u0131l\u0131\u00e7 gelene\u011fi nedir? Ayasofya'daki k\u0131l\u0131c\u0131n anlam\u0131!
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