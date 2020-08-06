HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Son dakika YKS tercihleri başladı!

Son dakika YKS tercihleri başladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor

Son dakika YKS tercihleri başladı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, '2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz' dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı
Hutbede kılıç geleneği nedir? Ayasofya'daki kılıcın anlamı!Hutbede kılıç geleneği nedir? Ayasofya'daki kılıcın anlamı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan sahte içerik uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan sahte içerik uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı

İlginizi Çekebilir

Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?

Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?

Üniversite kontenjanları belli oldu!

Üniversite kontenjanları belli oldu!

AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Felsefe öğrencileri karşılıksız burs alacak mı? Son dakika YÖK açıklaması: Felsefe öğrencileri devlet bursu alabilecek!

YÖK duyurdu! Karşılıksız burs alabilecekler

İstanbul Üniversitesi AUZEF Psikoloji Bölümü kapanıyor! Açıköğretim Psikoloji Bölümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı!

İstanbul Üniversitesi AUZEF Psikoloji Bölümü kapanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı: Kapatılması daha yararlı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı

2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavında çıkan sorular neler? Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?

2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Geri sayım başladı! YKS tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Geri sayım başladı! YKS tercihler ne zaman başlayacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümü kapanıyor mu? Bugün Açıköğretim Psikoloji için toplantı yapılıyor!

Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.