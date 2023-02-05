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Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

05.02.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul ve Ankara'da etkisini artırmaya başlayan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Beklenen açıklamalar geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesaplarından 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da etkisini artırmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 'Okullar tatil edilecek mi?' sorusu merak ediliyordu. Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.

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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hemşehrilerim, sevgili öğrenciler, 20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

VASİP ŞAHİN: EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİR

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından okulların tatil olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır."


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