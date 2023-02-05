Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da etkisini artırmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 'Okullar tatil edilecek mi?' sorusu merak ediliyordu. Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hemşehrilerim, sevgili öğrenciler, 20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

Kıymetli Hemşehrilerim

Sevgili Öğrenciler,



⏰20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre



????İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle



✅Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. pic.twitter.com/jLNJv8uOHf February 5, 2023

VASİP ŞAHİN: EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİR

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından okulların tatil olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır."

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.+++ February 5, 2023



