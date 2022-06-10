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  4. SON DAKİKA | YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması! "Vakti geldi" diyerek duyurdu

SON DAKİKA | YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması! "Vakti geldi" diyerek duyurdu

10.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yeni akademik yılda eğitim nasıl olacağına ilişkin konuşan Özvar, sağlık koşullarında bir değişiklik olmazsa yüz yüze eğitime geçileceğini belirtti.

SON DAKİKA | YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması! "Vakti geldi" diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni akademik yıla ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini ifade eden Özvar, "YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin organize ettiği Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nda konuşan Özvar, üniversitelerde artık yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

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Yeni dönemde pandemiden bağımsız bir şekilde yeni akademik yıl açılışına kavuşacaklarını ifade eden Özvar, "Çok şükür uzun sayılabilecek bir salgın dönemi sonrasında, 2022-2023 yeni akademik yılına yaklaşıyoruz. Artık finaller üniversitelerimizde başlamış vaziyette ya da başlamak üzere. Bir kısmında bittiğini artık bütünleme sınavlarının başladığını biliyorum. Tabi yeni akademik dönem önümüzde, eskisini arkamızda bırakacağız. Yeni döneme eğer sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa, inşallah eskisi gibi, salgından ari, pandemiden bağımsız bir şekilde yeni akademik yıl açılışına kavuşacağız. Üniversiteler olarak akademik yıl başlamadan önce gerek üniversiteler gerekse YÖK olarak bu konuda tedbirler almaya başladı. YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim. Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah, yüz yüze eğitim son içinde bulunduğumuz dönemde olduğu gibi yüz yüze ile eğitim öğretime başlayacağız" diye konuştu.

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ONLİNE EĞİTİM İMKANI DA DEVAM EDECEK

Online veya dijital eğitim öğretim imkanlarından da istifade etmeye devam edeceklerini kaydeden Özvar, "Uzun bir aradan sonra, yüksek öğretim kurumlarımızda, üniversitelerimizde, kampüslerimizde, öğretim elemanlarımızla, hocalarımızla, öğrencilerin dershanede, derslikte bir araya gelmelerini, buluşmalarını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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