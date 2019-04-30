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Son dakika! YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

31 Mart seçimleriyle ilgili itiraz sürecine ilişkin son dakika haberi geldi. YSK, seçilen KHK'lı belediye başkan adaylarının mazbata alamaması kararına HDP'nin yaptığı ikinci olağanüstü itirazı da reddetti.

Son dakika! YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuş, YSK de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.

HDP, YSK'nin bu kararına itiraz etmiş, Kurul itirazı 18 Nisan'daki toplantıda reddetmişti.

Alınan bilgiye göre, HDP bu kez de KHK ile ihraç edilenler yerine mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara ikinci kez olağanüstü itirazda bulundu. YSK, bu itirazı da reddetti.

(AA)

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